Inter-news.it - Frattesi, in Premier League nuovo interesse: plusvalenza Inter! – TS

Il futuro di Daviderimane in bilico e in estate, in caso di offerta importante, lascerà l’. Inarriva il fortedi unclub.– In principio era stata (e forse lo sarà ancora) la Roma, in Italia, mentre inil Tottenham. Ma l’a gennaio ha chiuso la porta sia all’una che all’altra per. In estate però potrebbe dire di sì ad una nuova pretendente: ossia il Nottingham Forest. Il Forest guidato dalla presidenza Marinakis e dal DS Edu sta pensando a come rinforzare la prossima stagione, che potrebbe vedere lo storico club inglese nuovamente in Championsdai tempi del leggendario Brian Clough. Ad oggi, infatti, il Nottingham è terzo in classifica e saranno ben cinque i posti disponibili per la prossima edizione della Super Champions.