FOTO/ Job Shadowing in Finlandia per l'IC S. Aurigemma

Tempo di lettura: 2 minutiS.di Monteforte Irpino, con una sua rappresentanza di insegnanti, ha realizzato un percorso formativo in, dal 23 febbraio al 1° marzo 2025, nel quadro di un progetto Erasmus + dedicato allo Job.La Dirigente Scolastica Prof.ssa Filomena Colella e quattro docenti, due di Scuola Secondaria di Primo Grado e due di Scuola Primaria, hanno avuto l’opportunità di osservare ed esplorare le pratiche educative del sistema scolastico finlandese, presso la Scuola Vanttilaa Koulu di Espoo, nell’area metropolitana di Helsinki.La sempre più crescente attenzione rivolta, da alcune scuole italiane, al Mof (modello organizzativo finlandese) e i risultati evidenziati dalle classifiche internazionali sulle competenze degli studenti finlandesi, hanno motivato la Dirigente Colella a scegliere questo Paese per effettuare un percorso di mobilità di Staff, in un’ottica di miglioramento della propria offerta formativa.