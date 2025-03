Anteprima24.it - FOTO/ Colori, risate e gioia hanno accompagnato l’inizio del carnevale tra le stradine di Morcone

Tempo di lettura: 4 minutidi Annalisa PapaL’evento da non perdere è presentato dall’associazione Pro Loco Murgantia APS – in collaborazione con l’amministrazione comunale. ECO CARNIVAL 2025 – La resilienza della natura‘, il titolo dell’edizione di quest’anno, che fa seguito ad altre, già portate avanti dalla suddetta associazione negli scorsi anni, punta a far divenire questa manifestazione un appuntamento fisso per la comunità marconese e per tutti i comuni dei dintorni. L’amministrazione, ha fortemente voluto come tema di quest’anno e filo conduttore di tutto, l’ambiente.Sfidante il compito dato ai tre gruppi di volontari chepartecipato, questi infatti con grande fantasia e ingegnodovuto rispettare la tematica ambientalista non solo nell’ideazione della struttura dei carri, ma anche nella scelta dei materiali; ogni cosa, ha avuto come scopo la sensibilizzazione.