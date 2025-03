Zonawrestling.net - FOTO: Cassie Lee (Peyton Royce) è ritornata sul ring dopo più di un’anno e mezzo

Lee conosciuta in WWE comea lottare a più didi distanza dall’ultima volta contro Alexia Nicole in un evento della Smash Pro Wrestling il 1 Marzo.Nella giornata di oggiha pubblicato unasu X doverazia la compagnia e promette che la prossima volta non tornerà da sola.Thanks @smashwrestling for having my first match back in a year & a half! Next time, I won’t be alone pic.twitter.com/N87811Cx7Z—Lee (@Lee) March 3, 2025Lee, che ha disputato il suo ultimo match agli show in Australia della World Series Wrestling ad Ottobre 2023, probabilmente si stava riferendo a Jessica McKay (Billie Kay in WWE) sua compagna nelle IIconics/IIspiration.le Iispiration hanno già pronto un match “di ritorno” il 17 Aprile contro Nicole Matthews e Kylie Rae per la Prestige Wrestling; sarà la prima volta dal 2022 che le Iispiration si riuniranno, con Jessica McKay che tornerà a lottare proprio da quell’anno.