Formula 1 la Fia contro le parolacce | rischio penalizzazione piloti furiosi

toc (Adnkronos) – Nientein1. È questo il nuovo proposito della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), a poche settimane dall’inizio del Mondiale 2025, al via il prossimo 16 marzo in Australia. Tifosi e appassionati sono abituati a vedere iimprecare e lasciarsi andare a un linguaggio volgare, a volte dopo un risultato negativo altre per esternare la propria gioia, eppure la Federazione non apprezza più questo tipo di comportamento e da mesi ha annunciato una stretta nelle sanzioniche non rispetteranno il divieto di. Già la scorsa stagione Charles Leclerc e Max Verstappen, campione del mondo in carica tra i più ‘attivi’ anche su questo fronte, erano stati multati dalla Federazione per aver utilizzato un linguaggio volgare durante una conferenza stampa.