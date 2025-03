Formazioni notizie di squadra hanno confermato le squadre di partenza per il pareggio dell’ultimo 16

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-04 21:14:00 Il web non parla d’altro:Con la loro sfida per il titolo di Premier League, è la Champions League o il busto dell’Arsenal in questa stagione in termini di argenteria.I Gunnersquello che, in superficie, sembra essere una cravatta per l’ultimo 16 favorevole mentre affrontano i campioni di Eredivisie in carica PSV Eindhoven.Ma il PSV ha una giovaneeccitante che ha spedito la Juventus nel round di playoff, il che significa che l’Arsenal può maltrattare per riposare gli allori attraverso ila due zampe.Il primo compito per ladi Mikel Arteta è quella di negoziare la visita allo Stadion Philips e 101Greatgoals.com ti ha coperto per le line-up, ledie i lati di.PSV Eindhoven Riempeup vs ArsenalIl PSV vai con gli stessi quattro frontali che ha tormentato la Juventus nella loro vittoria per 3-1 nella seconda tappa del Round Playoff, con Luuk de Jong che gioca davanti al trio di Ivan Perisic, Nathaniel Lang e Ismael Saibari.