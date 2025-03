Forest ‘Love’ The Fa Cup dice Nuno

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-04 00:58:00 Il capo dellaa di Nottingham,Espirito Santo, afferma che la Coppa d'Inghilterra è "una competizione che amiamo" dopo che la sua squadra è passata agli ultimi otto con una vittoria di penalità su Ipswich a The City Ground.La leggenda dellaa Brian Clough non è stata in grado di vincere il famoso trofeo nel suo incantesimo in carica – perdendo la finale del 1991 nel Tottenham – e sono passati 66 anni dalla loro ultima vittoria.L'intestazione di Ryan Yates ha ottenuto un sorteggio per 1-1 che ha forzato una sparatoria, e il portiere Matz Sels è stato l'eroe quando ha salvato lo sforzo di Jack Taylor.SInsieme a ITV,ha detto: "I giocatori hanno fatto il loro lavoro abbastanza bene.