Dayitalianews.com - Follia sul volo Madrid-Caracas, tenta di aprire il portellone in volo: bloccato dai passeggeri – VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

L’uomo è stato consegnato l’autorità appena l’aereo ha toccato terra in Venezuela. Ilè diventato virale sui social mediaNon sono state le turbolenze a rendere movimentato il, ma un passeggero che, a metà tragitto, hato diildell’aereo.VÍDEO — Passageiroabrir porta de avião em voo Brasília–Panamá; Caso aconteceu na manhã da terça-feira (5), minutos antes de aeronave pousar na Cidade do Panamá. Passageiro foi detido pelas autoridades. pic.twitter.com/gDTyB5fwg3— Nelson Carlos dos Santos Belchior (@NelsonCarlosd15) November 5, 2024L’uomo ha provato a forzare la porta, ma è stato prontamente fermato dagli altri viaggiatori, spaventati, e dal personale di bordo. L’episodio si è verificato sabato 1° marzo su undella compagnia spagnola Plus Ultra.