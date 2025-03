Anteprima24.it - Foglianise, volontari e associazioni al fianco della ricerca: “Fermiamo la sclerosi multipla con un fiore, anzi due”

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasioneGiornataDonna, insieme alle 5000 piazze che ospiteranno l’evento “Gardensia,lacon undue” sarà presente anche piazza Sant’Anna nel comune didove Claudia Catillo e l’associazione Cum Grano Salis, aspetteranno dalle 10.00 del mattino chiunque voglia contribuire a questa nobile causa.Claudia già da varie edizioni in prima linea ricorda: “E’ importante sensibilizzare più persone possibili, sia per conoscere questa patologia, perché la conoscenza allontana i tabù, ma anche per far sì che le persone partecipino sostenendo la, che è una delle armi più forti che abbiamo per combattere questa come altre malattie”. Quest’anno Gardensia festeggia ben 20 anni di impegno contro una patologia che in Italia colpisce circa 137.