“Flow – Un mondo da salvare” | il cartoon premio Oscar arriva in streaming

(askanews) – Il regista Gints Zilbalodis è ancora incredulo: Flow, ha sconfittodel calibro di Inside Out 2 e ha conquistato l’per il miglior film d’animazione.Un successo inaspettato per l’opera ecologista lettone che ha debuttato al Festival di Cannes a Un certain regard nel 2024, incantando il pubblico, è stata presentata in vari festival del, tra cui la Festa del cinema di Roma, ad Alice nella Città, ha vinto il Golden Globe e ora la prestigiosa statuetta dell’Academy.Realizzato con un budget di 6 milioni di dollari, Flow – Unda salvare, questo il titolo in Italia, è senza dialoghi e racconta l’avventura di un gattino che cerca di sfuggire a un’inondazione, in unin cui gli esseri umani sembrano scomparsi, mettendosi in salvo su una barca, insieme a un gruppo di animali.