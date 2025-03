Fiumicino richiesta l’installazione di cartelli toponomastici agli ingressi di Parco Leonardo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 marzo 2025- ” Nei giorni scorsi, abbiamo presentato una mozione per richiederediche segnalino chiaramente gli, posizionandoli in prossimità delle due rotatorie della località”. Così in una nota Il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Puca.“Questa iniziativa nasce dalle numerose richieste dei residenti, che chiedono- continua il Capogruppo- con forza il riconoscimento di un’identità unica e coesa per il quartiere. Troppo spesso, infatti, si sente parlare di “” e “Pleiadi” come se fossero realtà separate, generando confusione, soprattutto tra i nuovi residenti”.“è un unico quartiere, che comprende tutte le sue zone- conclude- . Per questo, con la nostra mozione, chiediamodistradali ufficiali che indichino chiaramente i confini del quartiere.