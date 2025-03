Fiumicino, l’aeroporto Da Vinci sfiora i 50 milioni di passeggeri

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 marzo 2025 – “Quasi 50di”: è il record che sta raggiungendointernazionale Leonardo Dadi. Lo ha detto il presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata al convegno dell’Enac su ‘Green Deal del Trasporto Aereo – Intermodalità e capacità infrastrutturale’. “Era il numero atteso al 2028 da tutte le previsioni internazionali”, ha aggiunto Nunziata. Nunziata ha poi ricordato come Adr abbia un piano di sviluppo da 9 miliardi per ampliaree per renderlo adeguato alle previsioni di aumento deiinternazionale Leonardo Dasi conferma ancora come un’eccellenza nel settore. Fra i numerosi riconoscimenti ricevuti spicca quello per il numero diper più anni consecutivi. Uno fra i più recenti è quello di miglior aeroporto d’Europa, conseguito nel 2024.