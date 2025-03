Lanazione.it - Firenze, un nuovo capitolo per la biblioteca Serlupiana

Leggi su Lanazione.it

, 4 marzo 2025 – In principio fu Villa Le Fontanelle, sede dell'accademia neoplatonica. Nata anegli anni Venti del Novecento e cresciuta attraverso l'impegno bibliofilo e la passione del collezionista coltivata da Filippo Serlupi Crescenzi e Gilberta von Ritter de Zahony, larappresenta più di cinque secoli di storia del libro e comprende oltre tredicimila volumi tra testi filosofici e letterari, giuridici e teologici. Oggi, Raffaele Carrega Bertolini e Laetitia Levefre d'Ormesson, nipoti e custodi di quel patrimonio inestimabile, hanno deciso di affidarlo in buone mani, donandolo al Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max Planck Institut, la prestigiosa istituzione fondata nel 1897 che si occupa di arte e architettura combinando la ricerca storica con le sfide contemporanee come la trasformazione digitale e ambientale, il futuro dei musei e del turismo.