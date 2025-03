Lanazione.it - Firenze, ubriaco al volante fermato dalla polizia municipale: patente ritirata

Leggi su Lanazione.it

, 4 marzo 2025 - Era talmenteda essersi addormentato al posto di guida della sua auto ferma in seconda fila con il motore acceso. Si tratta del conducente di una vettura che è statoe per il quale è scattato il ritiro della. È accaduto nel sabato pomeriggio. Una pattuglia delladel Reparto Tecnologie di Supporto, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato un’auto ferma in seconda fila in lungarno della Zecca Vecchia con il motore acceso e il finestrino abbassato. Gli agenti si sono quindi avvicinati e si sono così resi conto della presenza di un uomo al posto di guida riverso sul, in apparente stato di semi-incoscienza. Si sono immediatamente fermati per verificare le condizioni del conducente: l’uomo, una volta risvegliato, è apparso disorientato e in evidente stato di alterazione psicofisica.