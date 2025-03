Lanazione.it - Fiori nella Hall of Fame tra ricordi e speranze: "Un bellissimo regalo, mi tremano le gambe"

"Spezia guarda in alto e vinci per la tua gente,bolgia del ‘Picco’ ogni impresa è possibile, io sarò al vostro fianco". Parole intrise di sentimenti quelle proferite dall’ex attaccante aquilotto Francolino, classe 1967, uno dei centenari dello Spezia che, domenica, sarà al ‘Picco’ per sostenere i colori bianchi nel derby contro il Pisa ed entrareofdel club di via Melara. "Saranno emozioni indescrivibili, un onore sconfinato".dopo 22 anni, tornerà a Spezia e al ‘Picco’. Come immagina il suo ritorno in città e allo stadio? "Finalmente io e la mia famiglia riusciremo a tornare alla Spezia dopo tanto tempo. In riva al Golfo abbiamo vissuto anni indimenticabili che porteremo sempre nel cuore. Spiegare quali emozioni proverò penso sia impossibile, credo che solo quando arriverò in città mi renderò conto della portata dell’evento.