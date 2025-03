Sport.quotidiano.net - Fiorentina, parte la missione Panathinaikos: ok Kean, con i viola 300 tifosi ad Atene

Firenze, 4 marzo 2025 - Tutti in gruppo, con l'eccezione di Folorunsho e Colpani che non farannodella spedizione in terra di Grecia. Lasi approccia così alla, cone Adli insieme ai compagni. I loro recuperi sono notizie di non poco conto per mister Palladino, che torna a pensare al percorso europeo quasi tre mesi dopo la partita di Guimaraes che chiuse la fase del nuovo maxi girone unico. La squadraarriva al confronto dopo la vittoria interna contro il Lecce che ha riportato serenità nell'ambiente dopo le tre sconfitte consecutive con Inter, Como e Verona. Ma soprattutto si approccia alla doppia sfida con unin più, reduce da dieci giorni di riposo dopo il trauma cranico rimediato a Verona. Insomma, buone notizie dall'infermeria, con anche Gudmundsson recuperato a tempo di record.