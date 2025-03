Ilrestodelcarlino.it - Finestrini dell’auto rotti: denunciato giovane ladro senzatetto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 4 marzo 2024 – Nella scorsa notte la Polizia di Stato haun cittadino italiano nato a Reggio Emilia, classe 2002 senza fissa dimora, per il reato di furto pluriaggravato su un auto in sosta nei pressi di Via Milazzo. L’uomo è stato visto da un residente mentre forzava un’ auto in sosta, rompendone iper rubare due buste all’interno. Gli agenti del Commissariato Due Torri- San Francesco e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, arrivati velocemente sul posto, hanno fermato ilche aveva con sè anche un cacciavite lungo 14 centimetri. Vicino all’automobile è stata trovata una delle due buste, con all’interno un paio di occhiali di colore nero. I poliziotti però non sono riusciti a risalire al proprietario della macchina. L’uomo, con numerosi precedenti penali (era già statoper un altro furto su autovettura nel dicembre 2024), ha anche in atto un foglio di via emesso dal questore di Bologna per la durata di tre anni.