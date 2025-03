Sportnews.eu - Filippo Magnini sulla squalifica di Sinner: “Io massacrato, lui trattato con i guanti”

Anche l’ex nuotatore ha detto la sua sul caso Clostebol che ha tenuto banco nelle ultime settimane e non si è risparmiato qualche stilettata(Instagram)E’ stato sicuramente il tema principale dell’ultimo mese a livello sportivo. Il patteggiamento che Jannikha firmato con la Wada, conclusosi con unadi tre mesi al numero 1 del mondo, ha fatto molto discutere. Se da un lato è stato appurato che il tennista italiano non era a conoscenza dell’utilizzo del Clostebol e che, essendo stato rilevato in piccolissima parte, non ha alterato in alcun modo le sue prestazioni, dall’altro molti tennisti del circuito hanno preso le distante da questa“soft” in relazione ad altri episodi simili avvenuti nel passato.è stato punito solamente per dover rispondere alla negligenza del suo staff, di cui lui è responsabile.