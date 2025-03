Oasport.it - Filippo Magnini: “Sinner protetto dalla stampa, io massacrato: trattamento speciale, io ho aspettato 7 anni”

Leggi su Oasport.it

ha affrontato la squalifica di Jdurante l’ultima puntata del podcast MVP Most Valuable di Flavio Dotto e Luca Bizzarri. L’ex Campione del Mondo dei 100 metri si è soffermato sullo stop del numero 1 del mondo di tennis, che deve restare fermo per tre mesi in seguito all’accordo raggiunto con WADA dopo la positività al Clostebol riscontrata un anno fa a Indian Wells.L’ex nuotatore ha elogiato il fuoriclasse altoatesino, ma sull’aspetto della positività a quella sostanza ha voluto precisare: “È veramente un fenomeno, un campione e ha fatto appassionare tanti, tante generazioni, ma i titoli di giornale sono stati tutti a suo favore, cioè lal’hamolto ma è giusto perché è un campione. Io sono stato”.Va infatti ricordato che il pesarese era stato squalificato per quattroper tentato uso di doping nel 2018, poi nel 2020 la squalifica era stata annullata: “ha probabilmente avuto unparticolare: il martedì la positività, il mercoledì la sentenza mentre io ho dovuto aspettare ben sette