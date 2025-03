Leggioggi.it - Figli a carico 2025: come cambiano le detrazioni, importi e regole di quest’anno

La normativa fiscale italiana contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) riconosce un abbattimento dell’Irpef sulle spalle del contribuente in ragione di determinate spese o oneri che lo stesso è chiamato a sostenere, comprese quelle per i. La riduzione consiste nell’applicazione in busta paga (o comunque all’erogazione del reddito) ovvero in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche) di una o piùd’imposta, che agiscono diminuendo l’IRPEF lorda calcolata in ragione del reddito complessivo del contribuente. Dall’operazione IRPEF lorda menosi ottiene l’imposta netta effettivamente dovuta dalla persona.Tra lecontemplate dalla normativa figura quella applicata a coloro che hanno uno o piùfiscalmente a, in ragione delle spese che gli interessati sono chiamati a sostenere per la cura e il mantenimento della prole.