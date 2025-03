Fiamme Gialle Canottaggio per la Sezione Giovanile è pioggia di medaglie | 23 volte sul podio

Leggi su Ilfaroonline.it

Sabaudia – I canottieri delladelletornano in acqua per la prima gara Regionale del 2025, disputata a Sabaudia, sabato 1 e domenica 2 marzo.La prima competizione dell’anno sulle distanze 2000, 1500 e 1000 metri, per le categorie Senior, Under 23, Under 19, Under 17, Cadetti e Allievi, ha visto protagonista la flotta gialloverde con gare entusiasmanti che hanno portato alla conquista di 23, 12 d’oro, 4 d’argento e 7 di bronzo.A salire sul gradino più alto del, per l’occasione allestito all’interno degli Impianti Sportivi del III Nucleo Atleti, sono stati Roberta Romani, Leonardo Iacovacci, Miriam Pagano, Flavia Albione, Gianluca Forzati, Samuel D’Andrea, Mariarita Di Giovanni, Rocco Edoardo De Caprio, Giambattista Millefiorini, Aurora Lisi, Ludovica Paniccia, Matteo Salvatori, Michael Panziera, Riccardo Miccinilli, Cristian Rigoni, Cristian Roccarina, Christian Candido, Nicolò Sartori, Thomas Capponi e Riccardo Albione.