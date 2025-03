Feyenoord v Inter – line -up statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-04 14:30:00 Breaking news:Notizie di squadra perteQuando si tratta di notizie del team,è in una posizione peggiore rispetto ai loro avversari.Van Persie sarà senza alcuni giocatori chiave, tra cui Quinten Timber, Justin Bijlow e Facundo Gonzalez.Altri otto non saranno disponibili per la selezione a causa di lesioni o sospensioni.Ciò include Givairo Read e Davic Hancko, che hanno entrambi ricevuto cartellini rossi durante le ultime uscite della Champions League.Per l’, il portiere Yann Sommer ci mancherà per un infortunio, così come Carlos Augusto.Ma i loro problemi sono su una scala molto più piccola, consegnando loro un vantaggio ancora più grande che si dirige verso i Paesi Bassi.Formazione prevista per: Wellenreuther; Smal, Beelen, Giersthove, Hartman; Milambo, Moder, Bueno; Moussa, Redmond, Paixao: Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, DiMarco; Thuram, Lautaro MartinezIn tournée nella stessa città entro 3 settimane? Nessun problema! 4.