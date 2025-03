Internews24.com - Feyenoord Inter, Ventola: «Giocare al De Kuip è un inferno! Emergenza esterni? Sono curioso di vedere quali saranno le scelte di Inzaghi…»

di Redazione: «al Deè undiledi Inzaghi.» Le parole dell’ex attaccante nerazzurrovistato da Tuttosport, Nicola, ha parlato cosi in vista del match traedin programma domani sera:PRECEDENTE CON IL– «Era una partita nel bel mezzo della nostra corsa per lo scudetto. Avevamo una rosa competitiva e secondo me eravamo nettamente più forti. Fu la gara di andata che ci costò carissimo e per la quale ci mangiammo le mani. Il Deun? Sì, è incredibile, non me l’aspettavo. È uno stadio che comunque lo senti»TANTI INFORTUNI- «Ho la curiosità delledi Inzaghi. Lui è affezionato al 3-5-2, ma come esterno ha solo Dumfries.