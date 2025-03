Inter-news.it - Feyenoord-Inter, Van Persie ne recupera due. Il punto

è una sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Per la sfida, il tecnico degli olandese Robin Vanpotrà fare affidamento su due calciatori pienamenteti.ILvedrà la presenza di Jakub Moder e Ayase Ueda, rientrati dai rispettivi infortuni proprio in vista del match contro i nerazzurri. Come riportato da ESPN, i due calciatori si stanno allenando in gruppo nella rifinitura che accompagna il giorno precedente al match dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro la squadra allenata da Simone Inzaghi. Il centrocampista polacco ha saltato la sfida contro il Nijmegen, vinta dalcon il punteggio di 2-1, a causa di una ferita minore., Moder e Ueda al servizio di VanIL RECUPERO – Per quanto riguarda Ueda, il giapponese si era fermato nel mese di febbraio a causa di uno stiramento del gluteo.