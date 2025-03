Inter-news.it - Feyenoord-Inter, tre precedenti (solo uno ufficiale e anche amaro)

L’ha già affrontato ilsia in competizioni ufficiali che amichevoli. Purtroppo nei match importanti ha avuto la meglio la formazione olandese. L’è pronta ad aggiornare i.ANDATA –è un incontro visto decisamente poco dai tifosi.due i match ufficiali disputati tra le due squadre in Coppa UEFA nella stagione 2001/2002. I nerazzurri avevano da poco superato il Valencia ai quarti nella storica partita che ha visto il centrocampista Farinos in porta nei minuti di recupero, a causa dell’espulsione di Francesco Toldo. L’andata, giocata a San Siro, finisce in favore dei bianco rossi. Partita molto difficile per i nerazzurri che avevano indisponibili Toldo, Javier Zanetti e Christian Vieri. Tra i migliori Kallon che ci prova ripetutamente a bucare la porta degli olandesi, ma senza riuscirci.