Internews24.com - Feyenoord Inter streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Champions

Leggi su Internews24.com

di Redazionetv:ildiLeague dei nerazzurri di Simone InzaghiMercoledì 5 Marzo di gioca allo stadio De Kuip l’andata degli ottavi di finale diLeague. I ragazzi di Simone Inzaghi sono chiamati a una prova maschia per cercare di archiviare il discorso già della prima delle due partite tuttavia quella olandese non è una squadra da sottovalutare.VEDERLA –non sarà visibile in chiaro o su Sky Sport, ma solo su Amazon Prime Video, che trasmetterà ladella partita in esclusiva. Servirà perciò l’abbonamento al servizio di, visibile via tablet, pc, smartphone e Smart TV, per poter assistere al. Rispetto alla passata stagione non ci sarà la possibilità di seguirlo su Mediaset Infinity.