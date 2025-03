Inter-news.it - Feyenoord-Inter, probabile formazione: Inzaghi reinventa il 3-5-2!

Leggi su Inter-news.it

Simoneè pronto a rivoluzionare la suaper la sfida di Rotterdam in Champions League. Ladi.RIVOLUZIONE – Insomma, sarà un’totalmenteta da Simone. Viste le tante emergenze, il tecnico nerazzurro, il quale ha parlato in conferenza stampa alcuni minuti fa insieme a Stefan de Vrij, è obbligato a fare dei cambiamenti. Noto ormai l’allarme nelle corsie con il solo Denzel Dumfries a disposizione, mentre ben quattro esterni sono rimasti a Milano indisponibili: Federico Dimarco, Nicola Zalewski, Matteo Darmian e Carlos Augusto. C’è una nota positiva dall’allenamento odierno e di ieri, ossia il recupero in extremis di Yann Sommer. Ma lo svizzero, almeno domani al de Kuip, non sarà titolare., infatti, confermerà Josep Martinez.