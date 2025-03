Inter-news.it - Feyenoord-Inter, per Bastoni un’ipotesi concreta. Calhanoglu spera! – Sky

Leggi su Inter-news.it

si disputerà domani 5 marzo alle ore 18.45 al De Kuip Stadium: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra.IL PUNTO –è il match d’andata degli ottavi di finale di Champions League per le due squadre. I nerazzurri, che arrivano alla sfida con una serie di defezioni significative, potrebbero adottare una particolare forma, a loro finora “estranea”, a seconda delle scelte finali di Simone Inzaghi per il match. In tal senso, l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi ha così descritto la situazione attuale: «Vi è la possibilità di adattaresull’esterno, non snaturando così Dumfries. A centrocampo potrebbe riposare un titolare, ma il nome verrà eventualmente scelto domani. In attacco, Thuram sta finendo il suo warm-up di partite per ritrovare la migliore condizione possibile.