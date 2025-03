Internews24.com - Feyenoord Inter, nerazzurri partiti per l’Olanda: scatta la missione Champions- FOTO

di Redazionein viaggio per: domani la gara contro gli olandesi negli ottavi diLeagueTornano le notti europee, torna laLeague: l’si prepara a tornare in campo nella massima competizione continentale più di un mese dopo la conclusione della League Phase, terminata in quarta posizione dagli uomini di Simone Inzaghi. L’affronterà ilnegli ottavi di finale: la gara d’andata è in programma allo Stadion Feijenoord “De Kuip” di Rotterdam mercoledì 5 marzo alle ore 18:45.Nel pomeriggio della giornata di martedì l’è partita verso, dove si giocherà il primo dei due match tra ie il. Sui social network ihanno postato alcuni scatti riguardanti il momento della partenza per Rotterdam, dove domani avrà luogo la delicata partita valevole per gli ottavi di finale diLeague.