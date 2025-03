Inter-news.it - Feyenoord-Inter, la calma di Calhanoglu nel bollente de Kuip – CdS

Vigilia di, andata degli ottavi di Champions League. I nerazzurri rilanciano Hakanin Europa. La maestria e il sangue freddo del turco saranno necessari contro l’impattodel dedi Rotterdam.– Serve la miglior, se non fisicamente, almeno di testa per affrontare ilal “de” di Rotterdam. Domani alle 18.45, i nerazzurri ritrovano la Champions League per la prima fase ad eliminazione diretta. Ritorno l’11 marzo a San Siro. Inla regia sarà affidata a. Il turco, ripresosi dopo la botta rimediata a Napoli, sarà regolarmente in campo sia che Inzaghi scelga di giocare col 3-5-2 o che opti per l’inedito 4-4-2 (clicca qui per la riflessione sui due spartiti). Servono la, il sangue freddo e la maestria del capitano della Turchia per abbassare gli animi e i toni del bollentissimo catino di Rotterdam.