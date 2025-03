Inter-news.it - Feyenoord-Inter, Inzaghi soluzione a sorpresa. La probabile formazione

Simonesorprende, in maniera obbligata, nella partita tra. L’allenatore deve cambiare molto rispetto alle ultime gare, di seguito lasarà l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Al De Kuip di Rotterdam i nerazzurri si giocano gran parte della qualificazione al prossimo turno, dove ci potrebbe essere lo scontro con Bayern Monaco o Bayer Leverkusen. Simonedeve ovviare ad un’emergenza estremamente grave: mancheranno quasi tutti gli esterni della rosa. Federico Dimarco, Matteo Darmian, Nicola Zalewski e Carlos Augusto non ci saranno in Olanda, solo Denzel Dumfries è a disposizione.utilizzerà perciò molto probabilmente Alessandro Bastoni a tutta fascia sulla sinistra, adottando il suo solito 3-5-2 nellainiziale.