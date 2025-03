Internews24.com - Feyenoord Inter, Inzaghi pensa al cambio attacco: coppia inedita, ecco chi schiera domani

di Redazionesi avvicina e Simonealinla possibiledare, così in campo domani serasi avvicina. Dopo il pareggio con il Napoli i nerazzurrino ora solo ed esclusivamente alla gara in programma domani sera alle 18e45, valida, naturalmente per gli ottavi di finale di Champions League. A tal proposito, Simonecome spiega La Gazzetta dello Sport, starebbendo all’dare. Se Lautaro Martinez è sicuro di un posto, Taremi potrebbe sostituire Thuram. Un breve passaggio dalla Rosea:– «ci ragiona su. Lautaro sembra sicuro del posto. L’argentino ha giocato dall’inizio quattro gare su otto in Champions: oltre alle due sopra citate con Thuram al suo fianco, ci sono altre due occasioni in cui il suo partner è stato Taremi.