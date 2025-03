Calciomercato.it - Feyenoord-Inter, Inzaghi: “Ecco come sta Sommer. La verità su Bastoni esterno”

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida contro il, valevole per l’andata degli Ottavi di finale di Champions LeagueLa conferenza stampa di Simoneprima di(LaPresse) – Calciomercato.itE’ vigilia di Champions League per l‘di Simone. Il tecnico dei nerazzurri in conferenza stampa presenta il match contro il, direttamente da Rotterdam.Si parte parlando delle condizioni di, recuperato e a disposizione, ma domani siederà in panchina: “Ha lavorato tantissimo dopo l’vento al dito. E’ tornato disponibile, ieri e oggi si è allenato bene. Siamo molto contenti, ma domani inizierò con Martinez”.Per quanto riguarda il sostituto di Dimarco, il ballottaggio appare a due: “Non dimentichiamoci pure delle assenze di Zalewski, Carlos Augusto e Darmian, non ce ne sono più rimasti.