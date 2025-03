Internews24.com - Feyenoord Inter, Inzaghi delinea la strategia. Punta forte su un aspetto: i dettagli

Leggi su Internews24.com

di Redazionepensa alla miglioreper arginare gli olandesi. Il tecnicosu un: iA un giorno dala miglioreper tenere a bada gli olandesi. Nella trasferta di Rotterdam i nerazzurri si giocano una partita molto importante contro un avversario temibile, che dal canto sua ha già eliminata il Milan. Il tecnico piacentino per la gara contro gli olandesi deve tenere in considerazione molte variabili ma ha una certezza.Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore per la sfida del De Kuip punteràsulle capacità difensive della sua squadra. Nel percorso europeo, fin qui, la difesa nerazzurra è stata praticamente perfetta come testimoniamo le statistiche. I numeri dicono sette partite su otto senza subire reti, l’unica sbavatura è stata quella alla BayArena per opera di Mukiele nel match contro il Leverkusen.