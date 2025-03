Sololaroma.it - Feyenoord-Inter, il pronostico di Champions League: Under e non solo

La 2 giorni dista entrando sempre di più nel vivo, con partite che ci regaleranno tanti gol e spettacolo. Domani 5 marzo andranno in scena ben 5 gare, di cui una alle 18:45. Quest’ultima metterà a confronto due squadre che stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti, di cui una rappresenterà il nostro calcio. Stiamo parlando del match traed, pronte a scendere in campo alStadium. I padroni di casa hanno eliminato a sorpresa il Milan e vogliono continuare a stupire, in questa edizione della Coppa Campioni. Gli ospiti, invece, arrivano a questo testa a testa con i favori dele proveranno a portarsi in vantaggio, in vista della sfida di ritorno al Giuseppe Meazza., probabili formazioni(4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Ivanusec; Moussa, Carranza, Paixao.