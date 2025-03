Internews24.com - Feyenoord Inter, dubbio a centrocampo per Inzaghi! Ecco chi potrebbe spuntarla

Leggi su Internews24.com

di Redazioneperchiin vista della gara di Champions League, in programma domani seraLa scelta del regista per Simonenon è ancora del tutto definita. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, in vista della trasferta a Rotterdam contro il, il tecnico dell‘ha ancora unriguardante Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è allenato regolarmente con il gruppo nella giornata odierna ed è a disposizione, ma non è escluso che il tecnico possa alla fine optare per Kristjan Asllani. Per il resto, la formazione sembra essere quasi del tutto decisa: Alessandro Bastoni verrà adattato come quinto a sinistra per sopperire alla carenza di esterni, mentre in attacco Lautaro Martinez, vicino ad un record storico con la maglia nerazzurra in Champions League, sarà affiancato da Marcus Thuram.