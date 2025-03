Inter-news.it - Feyenoord-Inter, clamorosa sorpresa: Sommer tra i convocati!

si disputerà domani 5 marzo alle ore 18.45 al De Kuip Stadium: in panchina ci sarà anche Yann, il cui recupero procede in maniera molto veloce.LA NOTIZIA –vedrà la presenza di Yanntra i. Questo è quanto emerge dall’allenamento odierno dei nerazzurri quando manca un giorno alla sfida degli ottavi di finale di Champions League contro la squadra olandese. Come riportato da Sport Mediaset, il portiere svizzero sta rispondendo in maniera positiva ai tentativi effettuati negli ultimi giorni per provare a portarlo a Rotterdam. Per questo motivo, un’ipotesi prima impraticabile è diventata ora realtà.ci sarà, ma dalla panchina!LA SITUAZIONE –approfitterà della trasferta di Rotterdam per tornare a respirare l’aria del campo, in attesa dell’effettivo rientro tra i pali del club nerazzurro.