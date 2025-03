Inter-news.it - Feyenoord-Inter, cambio di percentuali a centrocampo: due novità da Inzaghi!

Alla vigilia diarrivano duesulla probabile formazione nerazzurra. Cambiano le quotazioni per due ballottaggi di.VIGILIA – Si avvicina sempre di più il ritorno in Champions League dei nerazzurri, che domani sera giocheranno a Rotterdam la prima delle due sfide degli ottavi di finale di Champions League. Simonearriva acon qualche indisponibilità di troppo, a causa degli infortuni delle ultime settimane. La carenza di giocatori è tutta concentrato a, registrando un’emergenza soprattutto sugli esterni. Per questo motivo è sempre più probabile una scelta inusuale da parte dell’allenatore piacentino: schierare Alessandro Bastoni come quinto di sinistra, con la possibilità anche di abbassarsi a formare una linea difensiva a quattro in un eventuale 4-4-2 a partita in corso.