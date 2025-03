Internews24.com - Feyenoord Inter, buone notizie per Van Persie! Due recuperi fondamentali per il match del De Kuip

, in programma domani per l'allenatore del Feyenoord, Robin Van Persie, in vista della sfida di domani contro l'Inter, valida per gli ottavi di finale di Champions League. Secondo quanto riportato da ESPN, durante l'allenamento odierno il centrocampista Jakub Moder e l'attaccante Ayase Ueda sono rientrati in gruppo e saranno dunque a disposizione per il match. Il giocatore polacco potrebbe essere schierato titolare, mentre l'attaccante giapponese rappresenta un'opzione in più in attacco, offrendo un'alternativa al centravanti titolare Carranza. DOVE VEDERLA – Feyenoord-Inter non sarà visibile in chiaro o su Sky Sport, ma solo su Amazon Prime Video, che trasmetterà la diretta della partita in esclusiva.