Sport.quotidiano.net - Feyenoord-Inter, Bastoni possibile quinto di centrocampo: probabili formazioni e orari tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 4 marzo 2025 – Dopo il pareggio di Napoli, che lascia intatte le possibilità Scudetto, aprendo anche una porta alla Juve a meno sei, l’si rituffa nel tour de force con l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il. Partita piena di insidie, se non altro per la conclamata emergenza che attanaglia la squadra di Inzaghi, di fatto priva di quinti die con la possibilità di cambiare modulo. Sono fuori tutti, partendo dal titolare Dimarco, passando per Zalewski, Darmian e Carlos Augusto, così Inzaghi non ha mancini da mettere a sinistra e il 4-4-2 può diventare una opzione concreta. Dall’altra parte unche ha eliminato il Milan negli spareggi ma anch’esso alle prese con diverse assenze e giocatori acciaccati: sarà dunque sfida tra seconde linee.