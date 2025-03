Internews24.com - Feyenoord Inter, Bastoni o Acerbi al posto di Dimarco sulla sinistra? L’indizio a sorpresa di Inzaghi

Leggi su Internews24.com

di Redazionealdidisulle scelte per domanivenuto in conferenza stampa alla vigilia di, il tecnico nerazzurro Simoneha parlato dell’emergenza infortuni che ha coinvolto la quasi totalità degli esterni della sua rosa, parlando anche delle soluzioni tattiche a cui ha pensato per la gara di domani sera in Champions League. I nerazzurri, infatti, non avranno a disposizione, Zalewski, Darmian e Carlos Augusto: l’unico esterno di ruolo disponibile è Dumfries. Con ogni probabilità, a completare il classico 3-5-2ano ci sarànel ruolo di esterno sinistro.COME ARRIVA L’? – «Chiaramente potevano rinviare la partita e ilha fatto bene, penso che l’ottavo di Champions sia qualcosa di importante ed è giusto che abbiano fatto così.