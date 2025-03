Ilgiorno.it - Festival Como Città della Musica: la Tosca affidata a Davide Marranchelli

, 4 marzo 2025 - Saràa curare la regia di, l’opera di Puccini nel nuovo allestimento per il progetto 200.Com, in scena all’Arena del Teatro Sociale l’1, 3, 5 e 7 luglio, e inaugurerà il, giunto alla diciottesima edizione. Quattro le serate in programma con l’opera: giovedì 3, sabato 5 e lunedì 7 luglio 2025, ore 21.30, con un’anteprima martedì 1 luglio per i giovani Under30. Nel frattempo è stato presentato ai coristi il regista di: sarà, regista, autore e attore comasco, molto vicino al Teatro Sociale, dove è insegnante di teatro da diversi anni e formatore di Opera Education. Al suo fianco, curerà scene e costumi Anna Bonomelli. La scelta di AsLiCo vuole valorizzare un artistache permetterà un lavoro approfondito con il Coro 200.