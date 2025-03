Lanazione.it - Feste, l’ultima nuvola di coriandoli. Le maschere affollano S.Agostino. Gli eventi tra veglioni e trenini

Leggi su Lanazione.it

Tempo di sfilate ein maschera per il martedì Grasso. Ad Arezzo torna oggi pomeriggio la festa di Carnevale in piazza Sant’organizzata da Confesercenti e Confcommercio con le attività dalle 15,30 alle 19. Una festa gratuita a misura di famiglie, che vedrà la presenza anche del trenino del carnevale aretino dell’Orciolaia, poi leDisney da Minnie a Topolino, Paperina e Paperino, Pluto e tantissimi altri personaggi dei cartoni oltre a quelle barocche del carnevale dei Figli di Bocco. La centralissima piazza fulcro del commercio torna protagonista della svago perggiare il "Carnevale in piazza Sant’" del martedì grasso e creare un’occasione di incontro tra le famiglie. Presenti anche gli artisti della scuola di circo Sottosopra che ha in programma laboratori di giocoleria e di aerea per i bambini, oltre al truccabimbi.