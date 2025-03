Ilrestodelcarlino.it - Festa della Donna, un intero weekend di iniziative nell’Isola

Una ’’ estesa all’arco di tre giorni. E all’insegna dello shopping. Nel fine settimana ’lungo’ che va dal 7 al 9 marzo, "all’internosplendida cornice dell’Isola dei Platani di Bellaria Igea Marina – segnalano dall’associazione degli operatori del ’salotto buono’ cittadino – per festeggiare la Giornata Internazionalee l’arrivo delle giornate primaverili, i commercianti, dell’Associazione Isola dei Platani, scendono in campo e propongono lo ’Street Market’ con sconti fino al 70 per cento". Tra i numerosi eventi promossidei Platani nelle prossime settimane, oltre a una parte importante degli appuntamenti legati alla Pasqua, in cartellone ci sono i ’Mercatini di Primavera’ (nel mese di aprile) e ’L’Isola dei curiosi’ a maggio e giugno.