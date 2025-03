Ilrestodelcarlino.it - Festa della donna all’Armony

Una nuova proposta dell’Armony, il night di Montemerlo di Bondeno, sempre attento alle ricorrenze speciali. Si parla di un evento particolare nell’occasione dell’8 marzo, ’’. Una serata tutta al femminile, creando per loro una cena servita da camerieri sexi e animatori. Seguiranno spettacoli di favolosi Stripmen e ballo con discoteca fino al mattino. Dopo la mezzanotte potranno entrare anche gli uomini, che potranno coronare assieme alle ragazze una serata indimenticabile. Alla cena possono partecipare anche le coppie, il menucena sarà molto ricco, con 5 portate, dall’antipasto al dolce, comprensivo di acqua e vino . Per quelli che non vogliono partecipare alla cena sarà possibile entrare anche senza cena.