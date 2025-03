Lettera43.it - Festa del papà nel mondo: quando e come si festeggia

Ladelè ormai una tradizione che viene portata avanti in tutto il. I bambini di ogni Paese regalano qualcosa ai propri padri, spesso pensierini realizzati a scuola. Ma ci sono anche altre tradizioni che vanno di pari passo alle origini dellain ogni Stato. Eccosino i padri nel.In Italia e nei Paesi cattolici siil 19 marzoLadelin Italia siil 19 marzo. Questo perché la Chiesa cattolica, nella fattispecie Papa Sisto IV, ha scelto di inserire la festività nel calendario romano nel 1479. Una scelta non casuale, perché il 19 marzo per la Chiesa è il giorno in cui è morto San Giuseppe, padre putativo di Gesù. Non a caso nello stesso giorno si celebra il santo. Nel 1871 San Giuseppe è stato anche proclamato protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa Universale, in quanto modello dibuono, di vigilanza e di provvidenza.