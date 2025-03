Ilrestodelcarlino.it - Festa bimbi a Grottammare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domenica aè andata in scena la sfilata del Carnevale dei Bambini. Le 300 maschere si sono presentate in piazza San Pio V. Divisi in 7 gruppi, erano rappresentati tutti i plessi dell’IC ’Leopardi’. La scuola dell’Infanzia di via Battisti ha interpretato il tema della cura riunendo nel titolo generale ‘, ci prendiamo cura di te’, quattro gruppi: Giardinieri e fiori d’arancio, Pompieri e fiamme, Spazzini e raccolta differenziata e La tutela del mare. Il plesso Ischia ha sfilato nei panni dei ’Green Defender: i supereroi dell’ambiente’, mentre il plesso ’Giuseppe Speranza’ ha puntato sull’ironia con ’Piccoli dottori per liberare i grandi dai dolori!’. Il plesso Ascolani ha presentato ’I guardiani del passato’. Oggi si replica.