Ferrari Lewis Hamilton | Nessun 40enne è come me penso solo a vincere

Il pilota dellaè pronto per l’inizio della stagione, sempre più vicino: le dichiarazioni del sette volte campione del mondo.Nei giorni scorsi si sono conclusi i test pre campionato di Formula 1 in Bahrain. Risultati sotto le aspettative per lache ha mostrato un passo gara stentato rispetto alla McLaren, al momento la favorita per la vittoria del Mondiale., le parole del pilota al Time (Foto da Instagram –) – Sportnews.euQualche risposta indicativa, dunque, è già arrivata anche se le prestazioni dei test vanno sempre prese con le pinze. Bisognerà attendere, per maggiori certezze, l’inizio della stagione che sarà inaugurata il 14 marzo in Australia. Intantoha rilasciato alcune dichiarazioni proprio in vista della prima gara del Mondiale di Formula 1.