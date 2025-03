Fermatela Uomini e Donne Tina Cipollari fuori controllo | secchiata choc in studio

Leggi su Caffeinamagazine.it

continua ad essere la protagonista assoluta ed indiscussa. Se il suo trono stenta a decollare, con critiche piovute da più parti (le maggiori sono legate al fatto che nessuno crede fino in fondo all’autenticità del percorso),sa comunque come farsi notare. Nel corso della puntata di oggi ne ha dato un altro esempio, vittima, neanche a dirlo, Gemma Galgani.>>“Un messaggio per Tommaso”. Grande Fratello, è quello che lui e il pubblico aspettavano da tempo: cosa succede oraChe cosa è successo? Mentre le dame si preparavano alla sfilata dal tema “Rimarrai a bocca aperta”,si è acquattata dietro le quinte con in mano un secchio pieno d’acqua. L’opinionista si è nascosta tra le dame per raggiungere ovviamente Gemma Galgani, ma in pochi si sono accorti della sua presenza.