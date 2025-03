Fedez | si scusa pubblicamente con Carlo Conti

Leggi su Dailynews24.it

A pochi giorni dalla finale del Festival di Sanremo 2025,ha svelato un retroscena sulla sua esibizione nella serata delle cover. Nel corso di un podcast, il rapper ha raccontato di aver inizialmente pensato di esibirsi con il gruppo Fu*k Your Clique, noto per i suoi testi provocatori, in una reinterpretazione del brano Boy .L'articolo: sicon